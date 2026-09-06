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यूपी: चौकी बनी बर्थडे पार्टी का अड्डा! बाहरी शख्स ने काटा केक, वीडियो वायरल हुआ तो छह पुलिसकर्मी नपे

Sun, 06 Sep 2026 08:47 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, महाराजगंज
पीटीआई, महाराजगंज Published by: विकास कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

वीडियो के वायरल होते ही महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शक्ति मोहन अवस्थी ने इसका तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निचलौल के सर्किल ऑफिसर (सीओ) को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।

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Birthday cake lands six cops in a soup in maharajganj
थाने में काटा बर्थडे केक, छह पुलिसकर्मी सस्पेंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के महाराजगंज जिले में पुलिस चौकी के अंदर एक बाहरी व्यक्ति का जन्मदिन मनाना पुलिसकर्मियों को खासा भारी पड़ गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया और कड़ा एक्शन लेते हुए एक सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) समेत छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया गया है।

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क्या है पूरा मामला?
हाल ही में इंटरनेट पर अड्डा बाजार पुलिस चौकी का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक ऐसा शख्स, जिसका पुलिस या उस चौकी से कोई लेना-देना नहीं था, वह पुलिस चौकी परिसर के अंदर अपना बर्थडे केक काटता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वह व्यक्ति केक काट रहा था, तब वहां चौकी इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।

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एसपी ने लिया सख्त एक्शन
वीडियो के वायरल होते ही महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शक्ति मोहन अवस्थी ने इसका तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए निचलौल के सर्किल ऑफिसर (सीओ) को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।

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छह पुलिसकर्मी सस्पेंड
रविवार को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में इसे प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की घोर अनुशासनहीनता और ड्यूटी के प्रति लापरवाही माना गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने तुरंत छह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों के नाम
अखिलेश यादव: सब-इंस्पेक्टर (अड्डा बाजार चौकी इंचार्ज)
विकास कुमार गौड़: हेड कॉन्स्टेबल
प्रभाव गौड़: कॉन्स्टेबल
अभिमन्यु खरवार: कॉन्स्टेबल
रामकृत यादव: कॉन्स्टेबल
प्रशांत कुमार: कॉन्स्टेबल

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