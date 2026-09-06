यूपी: चौकी बनी बर्थडे पार्टी का अड्डा! बाहरी शख्स ने काटा केक, वीडियो वायरल हुआ तो छह पुलिसकर्मी नपे

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में इंटरनेट पर अड्डा बाजार पुलिस चौकी का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक ऐसा शख्स, जिसका पुलिस या उस चौकी से कोई लेना-देना नहीं था, वह पुलिस चौकी परिसर के अंदर अपना बर्थडे केक काटता हुआ नजर आ रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वह व्यक्ति केक काट रहा था, तब वहां चौकी इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे।