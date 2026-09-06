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यूपी में भरभराकर गिरी दीवार: मलबे में दबकर दादी-पोती की मौत, चीख भी नहीं सुन पाए ग्रामीण; देखें वीडियो

Sun, 06 Sep 2026 09:28 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपशहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपशहर Published by: विकास कुमार Updated Sun, 06 Sep 2026 09:28 PM IST
सार

हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार अनूपशहर प्रिया देवी सरकारी अस्पताल पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। क्षेत्राधिकारी (सीओ) डिबाई, मधुप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है और घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है।

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wall collapsed in Anupshahr grandmother and granddaughter die
अनूपशहर में दीवार ढहने से दादी-पोती की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के बुलंशहर स्थित अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एचौरा गांव में रविवार देर शाम सात बजे के लगभग एक दर्दनाक हादसा हो गया। करीब 10 साल पुराने एक मकान की जर्जर दीवार अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबकर दादी और उनकी 11 साल की पोती की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने मलबे में दबे दोनों लोगों को बाहर निकाला और तुरंत अनूपशहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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हादसे में इनकी गई जान
मृतकों की पहचान ओमवती (62) पत्नी स्व. होराम सिंह और उनकी नातिन कुमकुम (11) पुत्री सोहनपाल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, दोनों घर के अंदर मौजूद थीं, तभी अचानक 10 साल पुरानी दीवार भरभराकर उन पर गिर गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों मलबे के नीचे बुरी तरह दब चुकी थीं।
 

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पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी कुमकुम
इस घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका कुमकुम अपने पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी तीन छोटी बहनें हैं और एक 4 साल का छोटा भाई है। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है।

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प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, आर्थिक मदद का आश्वासन
हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार अनूपशहर प्रिया देवी सरकारी अस्पताल पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। क्षेत्राधिकारी (सीओ) डिबाई, मधुप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है और घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है।

एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। स्थलीय निरीक्षण के साथ हल्का लेखपाल को जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर तहसील में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन के नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।"

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