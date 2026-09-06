यूपी में भरभराकर गिरी दीवार: मलबे में दबकर दादी-पोती की मौत, चीख भी नहीं सुन पाए ग्रामीण; देखें वीडियो

प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, आर्थिक मदद का आश्वासन

हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार अनूपशहर प्रिया देवी सरकारी अस्पताल पहुंचीं और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। क्षेत्राधिकारी (सीओ) डिबाई, मधुप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है और घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा जा रहा है।



एसडीएम अरुण कुमार वर्मा ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। स्थलीय निरीक्षण के साथ हल्का लेखपाल को जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर तहसील में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन के नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।"