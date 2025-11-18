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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 6 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 6 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
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UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 6 September 2026
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Raebareli News: कलश यात्रा में शामिल होंगे 10 हजार भक्त, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा

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Azamgarh News: स्कूल के 11 बच्चों ने जिला स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में जीता पदक

Eleven school students won medals at the district-level Kudo competition. और पढ़ें
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12:59 AM, 06-Sep-2026

Shamli News: भूमि का बैनामा करने के नाम पर रकम हड़पी, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

गांव बलवा में भूमि का बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये हड़पने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और पढ़ें
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Sultanpur News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सात खिलाड़ी चयनित

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Saharanpur News: सात और आठ सितंबर को लगेगी सह औद्योगिक प्रदर्शनी

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Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजा

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Bhadohi News: युवाओं की टोली ने फोड़ी मटकी, गूंजा गोविंदा आला रे...

A group of youngsters broke the pot, Govinda Aala Re resounded... और पढ़ें
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Saharanpur News: मस्जिद ध्वस्तीकरण पर मौलाना अरशद मदनी ने उठाए सवाल

Maulana Arshad Madani raised questions on the demolition of the mosque. और पढ़ें
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Ayodhya News: जन्माष्टमी पर इस बार मथुरा नहीं गए महंत नृत्य गोपाल दास

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Flood of complaints at 'Samadhan Diwas', but pace of resolution is slow. और पढ़ें
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