Shahjahanpur News: बीमारी का हवाला देकर भदौरिया कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर ने मांगा समय

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भदौरिया कंस्ट्रक्शन फर्म ने टेंडर के माध्यम से नगर निगम में निर्माण कार्य हासिल किए थे। शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त तरुण प्रताप सिंह से मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए। फर्म की ओर से हल्द्वानी और खुटार से जारी फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाए जाने की बात सामने आई थी।इसके बाद फर्म के प्रोपराइटर के खिलाफ थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नगर निगम की ओर से फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में प्रोपराइटर ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर जवाब देने के लिए समय मांगा है।नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने बताया कि भदौरिया कंस्ट्रक्शन ने स्वास्थ्य खराब होने की बात कहते हुए समय मांगा है। वहीं, मथुरा कंस्ट्रक्शन की ओर से नोटिस का जवाब मिल गया है। जवाब का अध्ययन करने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।