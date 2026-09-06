Mathura News: राधिका विहार में सड़क पर भरे पानी में उतरे करंट से युवक की मौत

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रमणरेती मार्ग स्थित फोगला आश्रम के पीछे राधिका विहार कॉलोनी निवासी 26 वर्षीय कुलदीप तिवारी एक भागवताचार्य की गोशाला में कर्मचारी था। वह शनिवार शाम को गोशाला से गोबर डालने के लिए कॉलोनी के कच्चे मार्ग पर बरसात से हो रहे जलभराव में होकर जा रहा था। तभी वह वहां खुले पैनल बॉक्स और भूमिगत विद्युत केबल के कारण दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गया।स्थानीय लोगों के अनुसार करंट लगने के बाद जलभराव में युवक करीब आधे घंटे तक पड़ा रहा। वहां से गुजरने वाले लोगों की नजर पड़ी तो आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़े। युवक को अचेतावस्था में मथुरा मार्ग स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया। मृतक मूलरूप से मध्यप्रदेश के सागर जिले का निवासी है। वह पिछले 20 वर्ष से परिवार के साथ राधिका विहार कॉलोनी में रहकर गोशाला में कार्यरत था।