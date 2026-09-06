Budaun News: दहेज की बुलेट थानों से लेकर कचहरी तक भर रही रफ्तार

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जनपद में 1 जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 तक दहेज उत्पीड़न के दर्ज 15 मामलों में बुलेट की मांग की गई है। इसमें सबसे अधिक मामले महिला थाने में दर्ज हैं। सहसवान व उघैती में दो-दो और कोतवाली, कुंवरगांव, जरीफनगर, अलापुर और कादरचौक में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। (संवाद)केस - 1बुलेट और 2 लाख नहीं देने पर प्रताड़ना का आरोपसहसवान थाना निवासी महिला ने महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि निकाह के बाद पति और ससुराल पक्ष ने बुलेट बाइक व 2 लाख रुपये की मांग की। मना करने पर प्रताड़ित करने लगे। मामले में जांच के बाद केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।केस - 2बुलेट और सोने की चेन न मिलने पर घर से निकालादातागंज थाना क्षेत्र की महिला ने महिला थाने में तहरीर देकर कहा है कि विवाह के कुछ समय बाद ही उसका पति दहेज में बुलेट बाइक नहीं लाने पर पिटाई किया करता है। अप्रैल में थाने में शिकायत की थी। पुलिस की ओर से जांच पूरी होने के बाद मामले में चार्जशीट लगा दी गई।केस - 3बुलेट नहीं मिली तो पत्नी को पीटाकादरचौक थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शादी में ससुराल पक्ष की ओर से बुलेट की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं होने पर पति उसको पीटता था। प्रताड़ित महिला ने कादरचौक थाने में पति समेत 6 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।केस - 4बुलेट और 5 लाख नहीं लाने पर घर से निकालाकोतवाली थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बेटी के पति समेत 5 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता ने तहरीर में कहा है कि बेटी का निकाह होने के बाद ससुराल पक्ष ने बुलेट बाइक और 5 लाख रुपये दहेज में मांगे। न लाने पर पीटकर घर से निकाल दिया।दहेज के ज्यादातर मामलों में दोहराई जा रही रटी-रटाई कहानीदहेज प्रतिषेध अधिनियम के थाने में दर्ज मामलों पर गौर करें तो ज्यादातर में बुलेट बाइक, कार और नकदी वाली रटी-रटाई कहानी दोहराई जा रही है। कई मामलों में देवर, जेठ, ननदोई और ससुर पर छेड़खानी का आरोप भी है। दर्ज मामलों की जांच में तमाम मामले झूठे साबित हुए हैं। ऐसे में वास्ताविक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। पुलिस भी दहेज उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती है। यही कारण है कि ज्यादातर मामलों में आरोपियों को जमानत भी आसानी से मिल जाती है।दहेज उत्पीड़न संबंधी अधिकतर मामलों में एक कंपनी की बाइक के मामले सामने आते हैं। इनमें से अधिकतर मामले जांच में फर्जी पाए जाते हैं। कई मामलों में दंपती और ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से मनमुटाव होने पर भी ऐसे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। साक्ष्यों के आधार पर मामलों में चार्जशीट या एफआर लगाई जाती है। - डॉ. हृदेश कठेरिया, एसपी ग्रामीण