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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 01-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: बुलेट की लालच में गंवाए 32 हजार, लकी ड्रा के नाम पर ठगीLost 32,000 in lure of a Bullet motorcycle; scammed in the name of a lucky draw. और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026
Jalaun News: शादी संबंध को लेकर विवाद में युवक पर तमंचे से फायरशादी संबंध को लेकर विवाद में युवक पर तमंचे से फायर और पढ़ें
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12:29 AM, 01-Sep-2026
Sultanpur News: बारिश में बह गई व्यवस्था... चारों तरफ जलभरावबारिश में बह गई व्यवस्था... चारों तरफ जलभराव और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026
Varanasi News: मां विशालाक्षी के प्राकट्य उत्सव पर हरियाली शृंगार, 5000 श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसादHariyali Shringar performed on the occasion of Goddess Vishalakshi manifestation festival 5,000 devotees received Prasad और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026
Bahraich News: सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा एचपीवी टीकाकरणसर्वाइकल कैंसर से बचाएगा एचपीवी टीकाकरण और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026
Sant Kabir Nagar News: एफआईआर के 14 माह बाद छात्रवृत्ति अनियमितता की जांच से मचा हड़कंपProbe into scholarship irregularities causes a stir 14 months after FIR. और पढ़ें
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12:28 AM, 01-Sep-2026
Azamgarh News: बनेंगे तीन नए बिजली घर, 21 करोड़ होंगे खर्चबनेंगे तीन नए बिजली घर, 21 करोड़ होंगे खर्च और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026
Bijnor News: दुष्कर्म में टैक्सी चालक की जमानत याचिका निरस्तTaxi driver's bail plea rejected in rape case. और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026
Pilibhit News: देवहा नदी में कूदा बुजुर्ग, दो घंटे बाद मिला शवसुनगढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर देवहा नदी के पुल से एक बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगा दी। और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026