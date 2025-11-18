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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 1 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 01-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: बुलेट की लालच में गंवाए 32 हजार, लकी ड्रा के नाम पर ठगी

Lost 32,000 in lure of a Bullet motorcycle; scammed in the name of a lucky draw. और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026

Jalaun News: शादी संबंध को लेकर विवाद में युवक पर तमंचे से फायर

शादी संबंध को लेकर विवाद में युवक पर तमंचे से फायर और पढ़ें
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12:29 AM, 01-Sep-2026

Sultanpur News: बारिश में बह गई व्यवस्था... चारों तरफ जलभराव

बारिश में बह गई व्यवस्था... चारों तरफ जलभराव और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026

Varanasi News: मां विशालाक्षी के प्राकट्य उत्सव पर हरियाली शृंगार, 5000 श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Hariyali Shringar performed on the occasion of Goddess Vishalakshi manifestation festival 5,000 devotees received Prasad और पढ़ें
12:29 AM, 01-Sep-2026

Bahraich News: सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा एचपीवी टीकाकरण

सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा एचपीवी टीकाकरण और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026

Sant Kabir Nagar News: एफआईआर के 14 माह बाद छात्रवृत्ति अनियमितता की जांच से मचा हड़कंप

Probe into scholarship irregularities causes a stir 14 months after FIR. और पढ़ें
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12:28 AM, 01-Sep-2026

Azamgarh News: बनेंगे तीन नए बिजली घर, 21 करोड़ होंगे खर्च

बनेंगे तीन नए बिजली घर, 21 करोड़ होंगे खर्च और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026

Bijnor News: दुष्कर्म में टैक्सी चालक की जमानत याचिका निरस्त

Taxi driver's bail plea rejected in rape case. और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026

Pilibhit News: देवहा नदी में कूदा बुजुर्ग, दो घंटे बाद मिला शव

सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर देवहा नदी के पुल से एक बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगा दी। और पढ़ें
12:28 AM, 01-Sep-2026

Kannauj News: पोकलैंड मशीन से कराई जाएगी तालाब की सफाई

पोकलैंड मशीन से कराई जाएगी तालाब की सफाई और पढ़ें
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