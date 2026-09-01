Mirzapur News: दो बाइक की टक्कर में जीजा की मौत, साला घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:59 AM IST
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लालगंज के लठवा गांव के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी
पटेहरा। लालगंज के लठवा गांव के पास रविवार देर शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार जीजा सतीश पटेल (57) की मौत हो गई, वहीं साला पवन कुमार पटेल (53) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संतनगर के नेवढ़िया निवासी सतीश अपने साले जुड़वरिया, सोनभद्र निवासी पवन के साथ लालगंज गए थे। रविवार देर शाम लौटते समय लालगंज-कलवारी मार्ग पर लठवा के पास बाइक की दूसरी बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में सतीश और पवन सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी लालगंज भेजा गया। वहां डॉक्टर ने सतीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। पवन कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष लालगंज वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि सड़क हादसे में घायल सतीश पटेल की मौत हो गई है। उनका साला घायल है, जिसका इलाज मंडलीय अस्पताल में चल रहा है।
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पटेहरा। लालगंज के लठवा गांव के पास रविवार देर शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार जीजा सतीश पटेल (57) की मौत हो गई, वहीं साला पवन कुमार पटेल (53) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संतनगर के नेवढ़िया निवासी सतीश अपने साले जुड़वरिया, सोनभद्र निवासी पवन के साथ लालगंज गए थे। रविवार देर शाम लौटते समय लालगंज-कलवारी मार्ग पर लठवा के पास बाइक की दूसरी बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में सतीश और पवन सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। राहगीरों की मदद से एंबुलेंस से दोनों को सीएचसी लालगंज भेजा गया। वहां डॉक्टर ने सतीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। पवन कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष लालगंज वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि सड़क हादसे में घायल सतीश पटेल की मौत हो गई है। उनका साला घायल है, जिसका इलाज मंडलीय अस्पताल में चल रहा है।
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