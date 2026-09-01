Mathura News: शटर तोड़कर मिठाई की दुकान से नगदी व सामान चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:59 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:59 AM IST
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छाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव तरौली में तरौली-शेरगढ़ मार्ग पर चोरों ने रविवार रात मिठाई की दुकान का ताले तोड़कर नकदी और सामान चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
तरौली शुमाली निवासी वीरी सिंह की स्वामी बाबा मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। रविवार शाम वह दुकान बंद कर घर गए थे। सोमवार सुबह करीब पांच बजे जब वह दुकान खोलने पहुंचे, तो शटर के ताले टूटे मिले। चोर गल्ले में रखे करीब 30 हजार रुपये और बर्फी चोरी करके ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक नकाबपोश युवक कैद हुआ है। सूचना पर पहुंची छाता पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी मार्ग पर तीन दिन पहले चोरों ने राकेश की किराने की दुकान को निशाना बनाया था। यहां से गल्ले में रखे 20 हजार रुपये और सामान चोरी हुआ था। इसी दुकान के पास खड़े एक ट्रक की टंकी से 300 लीटर डीजल भी पार कर दिया था। एक ही मार्ग पर चोरी की लगातार घटनाओं से दुकानदारों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।
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तरौली शुमाली निवासी वीरी सिंह की स्वामी बाबा मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है। रविवार शाम वह दुकान बंद कर घर गए थे। सोमवार सुबह करीब पांच बजे जब वह दुकान खोलने पहुंचे, तो शटर के ताले टूटे मिले। चोर गल्ले में रखे करीब 30 हजार रुपये और बर्फी चोरी करके ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक नकाबपोश युवक कैद हुआ है। सूचना पर पहुंची छाता पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी मार्ग पर तीन दिन पहले चोरों ने राकेश की किराने की दुकान को निशाना बनाया था। यहां से गल्ले में रखे 20 हजार रुपये और सामान चोरी हुआ था। इसी दुकान के पास खड़े एक ट्रक की टंकी से 300 लीटर डीजल भी पार कर दिया था। एक ही मार्ग पर चोरी की लगातार घटनाओं से दुकानदारों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है।
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