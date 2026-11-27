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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 27 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 27-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:28 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार लाइन हाजिर, सुनील कुमार को मिली नगीना कोतवाली की कमानStation House Officer (SHO) Dharmendra Kumar has been sent to police lines; Sunil Kumar has been given charge of Nagina Kotwali. और पढ़ें
01:27 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: प्रॉपर्टी डीलर ने चलती कार में युवती से की छेड़खानी, दुष्कर्म का प्रयासProperty dealer molests young woman in a moving car, attempts rape और पढ़ें
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01:24 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: विवाहिता की मौत के मामले में देवर गिरफ्तार, जेल भेजाBrother-in-law arrested and sent to jail in connection with the death of a married woman और पढ़ें
01:12 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: हादसे रोकने के लिए लगवाई ब्लिंकर लाइट, कुछ घंटे बाद ही चोरी
01:04 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: चाकू से हमला और फायरिंग के मामलों में नौ के खिलाफ प्राथमिकीFIR registered against nine individuals in cases involving knife attacks and firing और पढ़ें
01:02 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: नहर में डूबकर हुई प्रेमी की मौत के मामले में प्रेमिका समेत 6 पर प्राथमिकी की दर्जFIR registered against 6 people, including the girlfriend, in connection with the death of a man who drowned in a canal. और पढ़ें
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12:59 AM, 27-Nov-2026
Bijnor News: करंट से नर हाथी की मौत
12:19 AM, 27-Nov-2026
यूपी: शामली में बड़े भाई की डंडे से पीटकर हत्या, पहले खाना न देने पर भड़का, कहासुनी के बाद की वारदात; गिरफ्तार
12:15 AM, 27-Nov-2026