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लावड़। खरदौनी गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद को फायरिंग का मामला बताकर डायल 112 पर सूचना दी गई। सूचना पर भारी पुलिस बल गांव में पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, मौके पर जांच के दौरान फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई।गांव में दो पक्षों के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद परवेज ने गांव में फायरिंग होने की फर्जी सूचना डायल 112 पर दे दी। पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि बच्चों के बीच केवल मामूली कहासुनी और विवाद हुआ था।फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गांव में लोगों से पूछताछ कर स्थिति स्पष्ट की। पुलिस की जांच में फायरिंग की कोई घटना सामने नहीं आई। इस फर्जी सूचना के कारण गांव में कुछ देर तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि खरदौनी गांव में बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ था। उन्होंने पुष्टि की कि किसी युवक ने फायरिंग की फर्जी सूचना दी थी और मौके पर कोई फायरिंग नहीं हुई थी।