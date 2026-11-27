विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीखरखौदा। काली नदी के आसपास हो रहे गोवंशों के अवैध कटान और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की अनियंत्रित ध्वनि के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को संगठनों के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच और पांच दिन के भीतर ठोस कार्रवाई की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाए, तो वह थाना परिसर में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।ज्ञापन में जिला सह संयोजक हर्ष शर्मा, जिला मंत्री शेखर त्यागी आदि ने आरोप लगाया कि थाना खरखौदा क्षेत्र में काली नदी के समीप अब तक करीब 20 गोवंशों का अवैध कटान हो चुका है, लेकिन पुलिस स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संगठनों ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और क्षेत्र में गोवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।इसके अतिरिक्त, संगठनों ने क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि सीमा जांचने की भी मांग की। उनका कहना है कि पूर्व में भी प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया गया था। ज्ञापन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी स्थलों पर निर्धारित ध्वनि मानकों और प्रशासनिक अनुमति संबंधी नियमों का निष्पक्ष रूप से पालन हो।