सरधना। एतमादनगर अलीपुर गांव निवासी युवक ने कुछ लोगों पर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से नाराज होकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़ित सुमित पुत्र कृष्णपाल ने एसपी देहात को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। उसने व्हाट्सएप पर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से संबंधित वीडियो स्टेटस पर लगाया था। आरोप है कि इसके बाद अज्ञात मोबाइल नंबरों से उसे फोन कॉल की गई। कॉल करने वालों ने जातिसूचक अपशब्द कहकर उसे अपमानित किया। साथ ही मिलने का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपियों ने गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित होने का दावा किया है। उसका कहना है कि उसने 27 जुलाई को सरधना थाने में शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक देहात से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।