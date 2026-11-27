विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वन रेंज अधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि हस्तिनापुर वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि मवाना–किला परीक्षितगढ़ मार्ग पर ट्रक में अवैध ढंग से शीशम प्रजाति की इमारती लकड़ी को ले जाया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को रोककर तलाशी ली। उसमें शीशम की लकड़ी लदी मिली। कार्रवाई के दौरान चालक भाग निकला। पूछताछ में ट्रक क्लीनर लकड़ी के स्वामित्व, वैध स्रोत, कटान और परिवहन से जुड़े कोई दस्तावेज, ट्रांजिट पास अथवा अनुमति पत्र नहीं दिखा सका।प्रथम दृष्टया अवैध वन से लकड़ी काटकर ले जाने की पुष्टि होने पर टीम ने लकड़ी सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया। इस मामले में मवाना निवासी फैजान और ऋषभ रस्तोगी के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर विभिन्न धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।वन रेंज अधिकारी के अनुसार, लकड़ी के स्रोत, स्वामित्व और संभावित अवैध कटान की गहन जांच की जा रही है। जांच में अन्य अधिनियमों के उल्लंघन के साक्ष्य मिलने पर संबंधित धाराओं में भी अतिरिक्त कार्रवाई होगी।