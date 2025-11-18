फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 14 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 14-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:12 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: हार्टअटैक से हुई थी ईएमओ डॉ. नवनीत की मौत

EMO Dr. Navneet died of a heart attack. और पढ़ें
01:11 AM, 14-Oct-2026

गंगा एक्सप्रेसवे : 80 प्रतिशत भूमि के बैनामे, 20 प्रतिशत का होगा अधिग्रहण

Ganga Expressway: 80% of the land will be deeded, 20% will be acquired और पढ़ें
विज्ञापन
01:11 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: भुगतान में देरी पर बिलाई मिल को डीएम ने दी कार्रवाई की चेतावनी

DM warns Bilai Mill of action for delay in payment और पढ़ें
01:10 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: टंकी परिसर में पड़ा मिला चौकीदार का शव

The body of a watchman was found lying in the tank premises. और पढ़ें
01:08 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: नजीबाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन व नेम प्लेट के नहीं दौड़ सकेंगी ई-रिक्शा

E-rickshaws will not be able to run in Najibabad without registration and name plate. और पढ़ें
01:07 AM, 14-Oct-2026

मिशन शक्ति : आठ विभागों की 100 महिला कर्मियों को किया सम्मानित

Mission Shakti: 100 women employees from eight departments honored
Mission Shakti: 100 women employees from eight departments honored और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:05 AM, 14-Oct-2026

मस्जिद प्रकरण : बनखला से उत्तराखंड बॉर्डर तक मुस्तैद रही पुलिस

Mosque incident: Police on alert from Bankhala to Uttarakhand border
Mosque incident: Police on alert from Bankhala to Uttarakhand border और पढ़ें
01:03 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से 41 जिलों की ऑडिट रिपोर्ट ही गायब

Audit reports of 41 districts missing from e-Gram Swaraj portal और पढ़ें
01:02 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: उलझे सवालों से सुलझेगी नीरज हत्याकांड की गुत्थी

The mystery of Neeraj murder case will be solved by complicated questions. और पढ़ें
01:02 AM, 14-Oct-2026

Bijnor News: पुलिस ने बंद कराया नृत्य, गांव वालों ने उखाड़ लिया रामलीला का मंच

Police stopped the dance, villagers uprooted the Ramlila stage. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed