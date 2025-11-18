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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 14 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 14-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:12 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: हार्टअटैक से हुई थी ईएमओ डॉ. नवनीत की मौतEMO Dr. Navneet died of a heart attack. और पढ़ें
01:11 AM, 14-Oct-2026
गंगा एक्सप्रेसवे : 80 प्रतिशत भूमि के बैनामे, 20 प्रतिशत का होगा अधिग्रहणGanga Expressway: 80% of the land will be deeded, 20% will be acquired और पढ़ें
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01:11 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: भुगतान में देरी पर बिलाई मिल को डीएम ने दी कार्रवाई की चेतावनीDM warns Bilai Mill of action for delay in payment और पढ़ें
01:10 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: टंकी परिसर में पड़ा मिला चौकीदार का शवThe body of a watchman was found lying in the tank premises. और पढ़ें
01:08 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: नजीबाबाद में बगैर रजिस्ट्रेशन व नेम प्लेट के नहीं दौड़ सकेंगी ई-रिक्शाE-rickshaws will not be able to run in Najibabad without registration and name plate. और पढ़ें
01:07 AM, 14-Oct-2026
मिशन शक्ति : आठ विभागों की 100 महिला कर्मियों को किया सम्मानित
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01:05 AM, 14-Oct-2026
मस्जिद प्रकरण : बनखला से उत्तराखंड बॉर्डर तक मुस्तैद रही पुलिस
01:03 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से 41 जिलों की ऑडिट रिपोर्ट ही गायबAudit reports of 41 districts missing from e-Gram Swaraj portal और पढ़ें
01:02 AM, 14-Oct-2026
Bijnor News: उलझे सवालों से सुलझेगी नीरज हत्याकांड की गुत्थीThe mystery of Neeraj murder case will be solved by complicated questions. और पढ़ें
01:02 AM, 14-Oct-2026