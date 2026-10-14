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Muzaffarnagar News: डिवाइडर खुलवाने को लेकर पुलिस और व्यापारियों में बनी सहमति

Wed, 14 Oct 2026 11:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:25 PM IST
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Consensus reached between police and traders on opening the divider.
बुढ़ाना। कस्बे के छोटे बाजार के सामने कुरैशियों वाली पुलिया के पास पुलिस ने सड़क दुर्घटना को देखते हुए कई वर्ष पहले से खुला हुआ डिवाइडर बंद करवा दिया था। डिवाइडर बंद होने से छोटा बाजार के व्यापारी नाराज थे। बुधवार को डिवाइडर खुलवाने की मांग को लेकर व्यापारी व पुलिस के बीच वार्ता हुई। सबकी सहमति से डिवाइडर खुलवा दिया गया। इस दौरान सीओ गजेंद्र सिंह, व्यापारी नेता राजेश संगल, उमरेज़, नगर पंचायत सदस्य इमरान कुरैशी, नसीम सिद्दीकी आदि सहित कई व्यापारी व नगर पंचायत सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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