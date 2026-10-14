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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Accusation of rape and making an obscene video over a period of six months.

Muzaffarnagar News: अश्लील वीडियो बनाकर छह माह तक दुष्कर्म करने का आरोप

Wed, 14 Oct 2026 11:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:27 PM IST
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Accusation of rape and making an obscene video over a period of six months.
- जान से मारने की धमकी, पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर
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संवाद न्यूज एजेंसी
जानसठ। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में महिला ने पड़ोसी युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर छह माह तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि करीब छह माह पहले पड़ोस में रहने वाले युवक ने नहाते समय मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली थी। आरोप है कि इसके बाद युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा।
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आरोप है नौ अक्तूबर को भी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करते हुए महिला ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ ऋषिका सिंह ने बताया कि महिला की ओर से तहरीर दी गई है। जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
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