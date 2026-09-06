Meerut News: दिग्विजय भाटी का आरोप, पिटाई से कान के पर्दे फट गए

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। भाकियू (बीआर आंबेडकर) के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने का कहना है कि पुलिस की पिटाई से उनके दोनों कान के पर्दे फट गए हैं। उन्हें आवाज कम सुनाई दे रही थी। वह इसका इलाज करा रहे हैं।दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव ने 19 अगस्त को पहले एसएसपी ऑफिस और फिर पुलिस लाइन स्थित एसओजी कार्यालय में तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडेय और सिविल लाइन थाना प्रभारी अखिलेश गौड़ पर पिटाई व नचवाने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह कर रहे हैं।दिग्विजय भाटी का कहना है कि उन्होंने मेरठ में कान का परीक्षण कराया था। चिकित्सक ने उन्हें जानकारी दी कि उनके कान के पर्दे फट गए हैं। उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए रविवार को दिल्ली एम्स में परीक्षण कराया। इसमें भी पर्दे फटने की पुष्टि हुई है।दिग्विजय के भाई ने ली थी सुपुर्दगी, आज दर्ज हो सकते हैं बयानमेरठ। 19 अगस्त को संभल निवासी गजेंद्र भाटी अपने भाई दिग्विजय भाटी और उनके साथी मोहित जाटव को सिविल लाइन थाने से अपनी सुपुर्दगी में लेकर गए थे। इसके चलते सहारनपुर डीआईजी ऑफिस से बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें भी नोटिस प्राप्त हुआ है। मोहित जाटव का कहना है कि गजेंद्र भाटी सोमवार को सहारनपुुर डीआईजी के कार्यालय में बयान दर्ज कराने जा सकते हैं। इस मामले में मोहित जाटव, उनके साथी फैसल और एसएसपी दफ्तर के सीसीटीवी की मरम्मत करने वाले टेक्नीशियन के डीआईजी ऑफिस में बयान दर्ज हो चुके हैं।