Meerut News: वाहन की टक्कर से दो मवेशियों की मौत, घटनास्थल पर नहीं मिले कांच के टुकडे़
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:53 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:53 PM IST
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बहसूमा। मेरठ-पौड़ी नेशनल हाईवे -34 स्थित पेट्रोल पंप के पास रविवार सुबह करीब पांच बजे किसी वाहन की टक्कर से दो मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों मवेशी सड़क पर मरे पड़े रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनएचआईए के कर्मचारियों ने मृत मवेशियों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। हादसे में वाहन की टक्कर से मवेशियों की मौत होने की आशंका है, लेकिन घटनास्थल पर वाहन की टूट-फूट से संबंधित शीशे या कांच के टुकड़े नहीं मिलने से मामला कुछ रहस्यमय बना हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है कि हादसे में मरे मवेशियों की जांच की जा रही है।
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