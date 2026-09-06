Meerut News: दो शातिर बदमाश तमंचों के साथ पकड़े
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:48 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:48 PM IST
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मवाना। पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान दो शातिर बदमाशों को तमंचों कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस ने अटौरा बाईपास पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे बाग की चौहद्दी से उजैर निवासी अटौरा रोड को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। इसके अलावा अटौरा बाईपास मोड़ ट्यूबवेल के पास से जावेद निवासी फकीरा वाली कॉलोनी को भी पकड़ा है। इसके बाद से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों शातिर बदमाश है।
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