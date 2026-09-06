Meerut News: दुकान की छत तोड़कर हजारों की चोरी

कंकरखेड़ा। थाना क्षेत्र के दायमपुर मोड़ के पास चोरों ने इलेक्ट्रिक दुकान की छत तोड़कर हजारों रुपये का सामान और नकदी चोरी कर ली। वारदात का पता दुकानदार को सुबह दुकान खोलने पर चला। चोरों ने गाटर-पटिया से बनी छत की कई पटिया तोड़कर अंदर दाखिल होने का रास्ता बनाया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करने और दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण नहीं करने का आरोप लगाया है।कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के दायमपुर निवासी दीपक की दायमपुर मोड़ पर कई वर्षों से दीपक इलेक्ट्रिक नाम से दुकान है। दीपक के मुताबिक, चार सितंबर की शाम वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। पांच सितंबर की सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोरों ने गल्ले में रखे करीब नौ हजार रुपये के अलावा दुकान से अन्य इलेक्ट्रिक सामान भी चोरी किया। सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि पुलिस मामले की जांच में लग गई है। जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा।