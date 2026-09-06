Muzaffarnagar News: गैस सिलिंडर लदे ट्रक और कार की भिड़ंत, दंपती घायल

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सोनीपत निवासी मनोज शर्मा और उनकी पत्नी साध्वी शर्मा कार से मेरठ की ओर जा रहे थे। गांव दूधली के सामने विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उनकी कार टकरा गई। भिड़ंत में कार क्षतिग्रस्त हो गई और दंपती को चोटें आईं।वहां से गुजर रही राधिका नाम की महिला ने घायलों को कार से बाहर निकाला। उन्होंने दंपती को एक निजी अस्पताल में उपचार दिलाया। हादसे के कारण गंगनहर पटरी पर यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।