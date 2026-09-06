Muzaffarnagar News: गैस सिलिंडर लदे ट्रक और कार की भिड़ंत, दंपती घायल
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:05 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:05 PM IST
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खतौली। गंगनहर कांवड़ पटरी मार्ग पर रविवार सुबह गैस सिलिंडरो से लदे ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार दंपती घायल हो गए। राहगीर महिला ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मानवता का परिचय दिया।
सोनीपत निवासी मनोज शर्मा और उनकी पत्नी साध्वी शर्मा कार से मेरठ की ओर जा रहे थे। गांव दूधली के सामने विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उनकी कार टकरा गई। भिड़ंत में कार क्षतिग्रस्त हो गई और दंपती को चोटें आईं।
वहां से गुजर रही राधिका नाम की महिला ने घायलों को कार से बाहर निकाला। उन्होंने दंपती को एक निजी अस्पताल में उपचार दिलाया। हादसे के कारण गंगनहर पटरी पर यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सोनीपत निवासी मनोज शर्मा और उनकी पत्नी साध्वी शर्मा कार से मेरठ की ओर जा रहे थे। गांव दूधली के सामने विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उनकी कार टकरा गई। भिड़ंत में कार क्षतिग्रस्त हो गई और दंपती को चोटें आईं।
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वहां से गुजर रही राधिका नाम की महिला ने घायलों को कार से बाहर निकाला। उन्होंने दंपती को एक निजी अस्पताल में उपचार दिलाया। हादसे के कारण गंगनहर पटरी पर यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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