Muzaffarnagar News: शाहपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निकाली गई पालकी शोभायात्रा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:09 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:09 PM IST
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शाहपुर। कस्बे में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकली गई। यात्रा में बनी झांकियां नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रही ।
श्री आदर्श रामलीला कमेटी एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभायात्रा समिति के संयुक्त तत्वावधान में पालकी शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक उमेश मलिक , भाजपा नेता श्यामपाल सिंघल, समाजसेवी उमेश मित्तल, अरविंद पाल, सभासद, सभासद अभिषेक चौधरी व भाजपा नेत्री रूबी सैनी ने पालकी पूजन कर किया। शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मोहल्ला सैनियान, गडरियान, दरबार, मेन बाजार, मेन चौक, मंगलापुरी मंडी व मालदा बाग से होकर निकाली गई ।
शोभा यात्रा में बनी झांकियां नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रही । शोभा यात्रा का नागरिकों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया । इस अवसर पर श्री आदर्श रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली रामलीला महोत्सव के ध्वज का भी पूजन कर ध्वज की रामलीला मैदान में स्थापना की गई ।
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इस दौरान व्यापारी नेता बालेश सिंघल, मणिकांत मित्तल, अनिल बंसल, सुनील मित्तल, चौधरी चंद्रवीर सिंह, अमन मित्तल, ब्रजमोहन कोरी, मनोज सैनी, घनश्याम नामदेव व अक्षय गोयल मौजूद रहे।
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श्री आदर्श रामलीला कमेटी एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभायात्रा समिति के संयुक्त तत्वावधान में पालकी शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व विधायक उमेश मलिक , भाजपा नेता श्यामपाल सिंघल, समाजसेवी उमेश मित्तल, अरविंद पाल, सभासद, सभासद अभिषेक चौधरी व भाजपा नेत्री रूबी सैनी ने पालकी पूजन कर किया। शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मोहल्ला सैनियान, गडरियान, दरबार, मेन बाजार, मेन चौक, मंगलापुरी मंडी व मालदा बाग से होकर निकाली गई ।
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शोभा यात्रा में बनी झांकियां नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रही । शोभा यात्रा का नागरिकों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया । इस अवसर पर श्री आदर्श रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाली रामलीला महोत्सव के ध्वज का भी पूजन कर ध्वज की रामलीला मैदान में स्थापना की गई ।
विज्ञापन
इस दौरान व्यापारी नेता बालेश सिंघल, मणिकांत मित्तल, अनिल बंसल, सुनील मित्तल, चौधरी चंद्रवीर सिंह, अमन मित्तल, ब्रजमोहन कोरी, मनोज सैनी, घनश्याम नामदेव व अक्षय गोयल मौजूद रहे।