स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव : दीपक

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नारनौल। सेवा भारती नारनौल शाखा और महादेव प्रसाद धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से कुटुंब पैलेस, मेहता चौक पर चिकित्सा एवं परामर्श शिविर लगाया गया। शिविर में 211 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विभिन्न बीमारियों से संबंधित परामर्श दिया। कुणाल शर्मा, निशास्त्री, संदीप, विक्रम, आदित्य और अश्वनी सहित डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। शिविर में शुगर, बीपी और ईसीजी की जांच निशुल्क की गई तथा जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गईं। दीपक कुमार जैन ने कहा कि स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। अशोक सिंघल ने ऐसे शिविर आगे भी जारी रखने की बात कही। संवाद