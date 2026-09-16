Mahendragarh-Narnaul News: डीएपी के लिए लगी कतार, कई किसानों को लौटना पड़ा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:36 PM IST
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महेंद्रगढ़। डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को दिनभर लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। सरकारी खाद केंद्र पर मंगलवार शाम 800 बैग डीएपी पहुंचे। मंगलवार को 500 और बुधवार को 350 बैग वितरित किए गए। प्रति किसान तीन बैग दिए गए। 130 से अधिक किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन 125 किसानों को ही खाद मिल सकी, जबकि अन्य को खाली हाथ लौटना पड़ा। कर्मचारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को खाद आने की संभावना है। हैफेड मैनेजर जगराम ने कहा कि दो हजार बैग की मांग भेजी गई है और खाद आते ही किसानों को वितरित की जाएगी। संवाद
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