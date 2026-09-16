Mahendragarh-Narnaul News: शहर में 40 पीजी संचालित मांग से कारोबार में इजाफा

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पीजी संचालक कमरे और सुविधाओं के अनुसार प्रति व्यक्ति करीब 5 हजार से 9 हजार रुपये तक मासिक किराया ले रहे हैं। कई पीजी में किराये के साथ भोजन, बिजली, पानी और वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। विज्ञापन

अनुमान के अनुसार, 40 पीजी में रहने वाले लोगों से करोड़ों का किराया पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविक राशि लोगों की संख्या और किराये के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। विज्ञापन विज्ञापन

दुकानदार नरेश शर्मा ने बताया कि पीजी में रहने वाले युवाओं से आसपास के बाजार को भी फायदा हो रहा है। किराना, स्टेशनरी, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज और खाने-पीने की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है। संवाद पीजी संचालक कमरे और सुविधाओं के अनुसार प्रति व्यक्ति करीब 5 हजार से 9 हजार रुपये तक मासिक किराया ले रहे हैं। कई पीजी में किराये के साथ भोजन, बिजली, पानी और वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं।अनुमान के अनुसार, 40 पीजी में रहने वाले लोगों से करोड़ों का किराया पहुंच सकता है। हालांकि वास्तविक राशि लोगों की संख्या और किराये के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है।दुकानदार नरेश शर्मा ने बताया कि पीजी में रहने वाले युवाओं से आसपास के बाजार को भी फायदा हो रहा है। किराना, स्टेशनरी, कपड़े, मोबाइल रिचार्ज और खाने-पीने की दुकानों पर ग्राहकी बढ़ी है। संवाद

महेंद्रगढ़। शहर में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के लिए बाहर से आने वाले युवाओं की संख्या बढ़ने के साथ पीजी का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। शहर और शिक्षण संस्थानों के आसपास करीब 40 पीजी संचालित हो रहे हैं। इनमें विद्यार्थी, नौकरीपेशा युवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक-युवतियां रह रहे हैं।