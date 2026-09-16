Mahendragarh-Narnaul News: राम गुरुकुल गमन’ से दिया नशामुक्ति का संदेश
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
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महेंद्रगढ़। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, सोहना के सभागार में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए लाइट एंड साउंड शो ‘राम गुरुकुल गमन’ का मंचन किया गया। टीवी कलाकार एवं रंगकर्मी अनिल कौशिक के निर्देशन में हुए कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम शिवास कविराज और विश्वविद्यालय के डीवाईडब्ल्यू विभाग ने संयुक्त रूप से किया। कुलपति प्रो. अनिल कुमार सैनी मुख्य अतिथि रहे। युवा कार्यक्रम निदेशक अनिल कौशिक विशिष्ट अतिथि और डीवाईडब्ल्यू श्वेता बंसल अध्यक्ष रहीं। शो में भगवान राम के चरित्र और त्रेता युग की संस्कृति को आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया।संवाद
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