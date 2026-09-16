Mahendragarh-Narnaul News: गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में उमड़ी रही आस्था
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
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नारनौल। शहर में गणेश उत्सव का उल्लास चरम पर है। प्रमुख बाजारों और मोहल्लों में सजे पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सत्यनारायण मंदिर, छोटा-बड़ा तालाब, गणपति प्लाजा, पुरानी सराय, नलापुर सिल्ली वाले गणेशजी, पटीकरा, पीरआगा और नई मंडी में सुबह-शाम पूजा और आरती हो रही है। घंटे-घड़ियाल, ढोल और शंखनाद से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आरती के बाद श्रद्धालुओं को मोदक के लड्डू का प्रसाद बांटा जा रहा है। संवाद
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