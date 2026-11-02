यमुनोत्री धाम में बाढ़ सुरक्षा कार्यों की जगी उम्मीद, छह किमी पैदल पहुंचाई पोकलेन मशीन से शुरू हुआ काम

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वर्ष 2024 की आपदा के बाद यमुनोत्री धाम में नदी के कटाव और आपदाजनित खतरों से सुरक्षा के लिए अब निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जगी है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों की चुनौती पार कर छह किलोमीटर पैदल मार्ग से धाम पहुंचाई गई पोकलेन मशीन को दोबारा जोड़कर तैयार कर लिया गया है। विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मशीन से निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया। सिंचाई विभाग के ईई आरएस बडोनी ने बताया कि दीपावली के बाद धाम में बाढ़ सुरक्षा के कार्य विधिवत रूप से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा।

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