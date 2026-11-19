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भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी ने उत्तराखंड में अब तक मूल निवास कानून लागू नहीं होने पर राज्य सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रदेश में मूल निवास कानून लागू नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा राज्य के मूल निवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

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