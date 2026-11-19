कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से कई राजनीति मुद्दों पर खुली बातचीत से खुद को उत्साहित महसूस कर रहा हूं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नई ऊर्जा व स्फूर्ति की अनुभूति हो रही है। इसका असर उत्तराखंड में दिखाई देगा।

हरीश रावत ने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि 80 की उम्र तब पार्टी नेतृत्व मुझे उत्तराखंड और देश में पार्टी के लिए उपयोगी माना है। इस उम्र में पार्टी नेतृत्व यह कहना मेरे लिए एक बूस्टर डोज का काम कर रहा है। काम तो मैं पहले भी करता रहता था या करता रहता हूं। मैंने अपनी धन्यवाद जनसंवाद यात्रा के विषय में भी नेतृत्व के सामने अपनी सोच रखने का अवसर मिला।

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मैंने नेतृत्व को अवगत कराया कि मैं लंबे समय से बीमार रहा और एक गंभीर परिस्थिति से गुजरा और लोगों ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर अपने-अपने तरीके से चिंताएं भी जताई। इसी दौरान ईडी ने भी मेरे एक सहयोगी के घर पर छापा मारा और मुझे भी नोटिस देकर तलब किया। मेरी धन्यवाद यात्रा से पार्टी को लाभ मिल रहा था लेकिन प्रदेश प्रभारी की ओर से यात्रा रोके जाने का निर्देश मिलने के बाद मैंने अपनी आगे की धन्यवाद यात्रा स्थगित कर दी।

हरदा ने कहा, जब चलते हैं तो बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारी आवाजें उठती हैं। इससे जो वास्तविक उद्देश्य होता है, वह ढक जाता है। हमारी यात्रा का जो वास्तविक उद्देश्य व लक्ष्य था, वह दोनों धूल और यातायात से उठती हुई आवाजों के कारण कुहासा सा छा गया। राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद वह कुहासा छंट गया होगा।