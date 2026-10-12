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वीडियो: हरलालपुर प्रधान उपचुनाव...1233 मतदाता कर रहे वोट, दो बूथों पर मतदान जारी

Heera

Updated Mon, 12 Oct 2026 12:22 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 12:22 PM IST







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बाजपुर के ग्राम हरलालपुर में ग्राम प्रधान पद के उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह से मतदान शुरू हो गया। ग्राम पंचायत में कुल 1233 मतदाता हैं। प्रशासन की ओर से गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में दो बूथ बनाए गए हैं। ... और पढ़ें

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