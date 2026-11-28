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आईआईएम काशीपुर के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (फीड) और उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और पलायन रोकना है। कार्यक्रम के लिए डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त या मान्यता के पात्र शुरुआती स्तर के स्टार्टअप आवेदन कर सकते हैं। कृषि, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, स्मार्ट खेती, लॉजिस्टिक्स, ग्रामीण पर्यटन, हस्तशिल्प, वेस्ट टू वेल्थ और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े नवाचारों को प्राथमिकता दी जाएगी।चयनित स्टार्टअप को मिलेंगी ये सुविधाएंचयनित स्टार्टअप को इसके तहत विशेषज्ञों की मेंटरशिप, बिजनेस और तकनीकी सहयोग, पायलट प्रोजेक्ट का अवसर तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) के माध्यम से बाजार से जुड़ने की सुविधा मिलेगी। इससे युवा अपने कारोबार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।योजना के तहत चयनित स्टार्टअप को 1.5 लाख रुपये तक का प्रोक्योरमेंट ग्रांट दिया जाएगा। शीर्ष 40 स्टार्टअप को आईआईएम काशीपुर में आयोजित फिजिकल एग्रीथॉन में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इनमें से शीर्ष 20 को स्ट्रक्चर्ड इंक्यूबेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। -सफल बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, आईआईएम काशीपुर