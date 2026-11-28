विज्ञापन

शांतिपुरी। दिल्ली के तालकटोरा ट्रायडेंट स्टेडियम में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित मुए थाई चैंपियनशिप में शांतिपुरी भरतपुर स्थित ग्रेट मदर टेरेसा (जीएमटी) पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने पांच पदक जीते। प्रतियोगिता में रोहित सिंह, आयुष नेयाल और आरव सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं अश्विन कार्की और विनय राणा ने रजत पदक जीतकर विद्यालय का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों और कोच नितिन रावत को बधाई दी है। संवाद