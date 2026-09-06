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ऊखीमठ तहसील परिसर में ग्रामीणों का धरना शुरू, आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग
ऊखीमठ। 28 अगस्त को ऊखीमठ में सड़क हादसे में डॉ कैलाश पुष्पवाण की मौत के बाद आरोपी चालक की गिरफ्तार न होने पर ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना शुरू किया है। ग्रामीणों ने ऊखीमठ नगर को जोड़ने वाली सड़कों के खस्ताहाल सहित अन्य मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता त्रिभुवन चौहान नेतृत्व में रविवार को धरना दिया है। धरने पर बैठे त्रिभुवन चौहान ने कहा कि एक दर्दनाक हादसे में स्थानीय व्यापारी डॉ कैलाश पुष्पवाण की मौत हुई, जबकि आरोपी वाहन चालक तब से फरार है। पुलिस ने 9 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी चालक को नही पकड़ा है। उन्होंने कहा कि ऊखीमठ नगर को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कों की स्थिति खस्ताहाल में पड़ी है। इनका न तो सुधारीकरण किया जा रहा है और न ही डामरीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा ऊखीमठ में अस्पताल के उच्चीकरण की लगातार मांग की जा रही है और इस दिशा में भी अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इस मौके पर प्रमोद राणा, आशीष पुष्पवाण, शक्ति सिंह, रजनी देवी, सुलेखा त्रिवेदी, दलबीर रावत, विनोद नेगी, अनिल त्रिवेदी, धर्मेद्र पुष्पवाण, राजकिशोर त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।
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फरार चल रहा वाहन चालक गिरफ्तार, भेजा जेल
रुद्रप्रयाग। कोतवाली ऊखीमठ दर्ज प्राथमिकी के आरोपी प्रदीप सिंह सेमवाल ग्राम त्यूड़ी थाना गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग को पांच सितंबर की रात्रि में पुलिस ने सिरोहबगड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ऊखीमठ में सड़क हादसे में डॉ कैलाश पुष्पवाण के वाहन पर टक्कन मारने का आरोपी है। घटना के बाद डा, कैलाश पुष्पवाण की मौत हो गई थी। आरोपी आठ दिन से फरार चल रहा था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेंश चौहान ने बताया कि शनिवार देर रात को आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से एक नाजायज चाकू भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आरोप में भी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायालय कर किया गया जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला कारागार पुरसाड़ी चमोली जेल भेज दिया गया है।
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