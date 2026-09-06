Rudraprayag News: पत्थर की चपेट में आने से महिला तीर्थयात्री की मौत

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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि रविवार सुबह गौरीकुंड से केदारनाथ जा रहे महाराष्ट्र के यात्री जैसे ही चीरबासा के पास पहुंचे तो पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरे और इसकी चपेट में आने से मंगल अपाराव सिंधे (60) निवासी निम गांव जिला सोहलपुर महाराष्ट्र की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। संवाद

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फाटा/रुद्रप्रयाग। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। सूचना पर डीडीआरएफ एवं वाईएमएफ की टीम शव को गौरीकुंड लाई और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया।