तुंगनाथ धाम और पैदल मार्ग पर विधायक आशा नौटियाल के नेतृत्व में चला स्वच्छता अभियान

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‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सोमवार को प्रसिद्ध तुंगनाथ धाम और पैदल मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। विधायक आशा नौटियाल के नेतृत्व में हुए अभियान में विकासखंड ऊखीमठ, वन विभाग के कर्मचारियों, महिला समूहों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इससे पहले विधायक ने तुंगनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अभियान के दौरान धाम और पैदल मार्ग के आसपास से कूड़ा एकत्र किया गया और श्रद्धालुओं से स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की गई।

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