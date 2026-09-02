{"_id":"6a9803ae2a926fc7bd075a11","slug":"video-rudraprayag-last-date-to-apply-on-the-national-scholarship-portal-is-30-september-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुद्रप्रयाग: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी टीआर मलेठा ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों से पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समय पर करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी विद्यालय का पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित रहता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी। विद्यालयों को छात्रों के आवेदन का सत्यापन कर उन्हें ऑनलाइन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को अग्रसारित करना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और दिव्यांग वर्ग का कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। पोर्टल पर नए आवेदन और तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्यदिवस में दोपहर 12 से एक बजे तक ओपन सेशन भी आयोजित किया जा रहा है। शिक्षक और छात्र ऑनलाइन माध्यम से इसमें जुड़कर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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