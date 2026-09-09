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Rudraprayag News: धूप-अगरबत्ती निर्माण का दे रहे प्रशिक्षण

Wed, 09 Sep 2026 04:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 09 Sep 2026 04:22 PM IST
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Providing training in the manufacture of incense sticks and dhoop.
फोटो
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रुद्रप्रयाग। आरसेटी की ओर से जखोली ब्लॉक के दरमोला गांव में 12 दिवसीय धूप एवं अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 5 सितंबर से शुरू हुआ प्रशिक्षण 16 सितंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण में 35 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। चंपावत से आई मास्टर ट्रेनर भावना जोशी महिलाओं को धूप, अगरबत्ती और संबंधित उत्पाद तैयार करने का तकनीकी प्रशिक्षण दे रही हैं। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री, पैकेजिंग और उत्पादों को स्वरोजगार के रूप में अपनाने की जानकारी दी जा रही है। वहीं लीड बैंक अधिकारी अनूप सिंह ने बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय साक्षरता और ऋण सुविधाओं की जानकारी दी। आरसेटी निदेशक अरुण कुमार ने संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में बताया। प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह रावत ने व्यवसाय शुरू करने, उद्यमिता और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी दी। संवाद
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