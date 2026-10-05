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रुद्रप्रयाग: गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने जन संवाद कार्यक्रम में सुनीं लोगों की समस्याएं

Mon, 05 Oct 2026 09:32 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Mon, 05 Oct 2026 09:32 PM IST
Rudraprayag: Garhwal Commissioner Anand Swaroop listened to people's grievances during a public interaction program.
कार्यक्रम में 33 शिकायतें और मांगें दर्ज हुईं, जिनमें 13 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन संवाद में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य समस्याएं उठीं। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने 37 स्वीकृत पदों में 22 पद रिक्त होने की जानकारी देते हुए 20 अक्तूबर तक डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन-1905 के मामलों की समीक्षा के साथ अस्पताल और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, आयुक्त ने एक टीबी मरीज को गोद लेकर उसके उपचार और पोषण के लिए सहायता उपलब्ध कराई।
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