{"_id":"6ac608dc59d16d6cb70deae6","slug":"video-leopard-finally-caged-injured-a-woman-in-an-attack-in-yamkeshwar-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऋषिकेश: आखिरकार पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, यमकेश्वर में महिला पर हमला कर किया था घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यमकेश्वर ब्लॉक के बडोली गांव में महिला पर हमला करने वाले गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। मंगलवार रात गुलदार पिंजरे में फंस गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सात सितंबर को बडोली गांव में एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया था। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल था। ग्रामीण गुलदार को लेकर आक्रोशित थे और उसकी सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के आक्रोश और गुलदार के हमले की घटना को देखते हुए 13 सितंबर को क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। इसके बाद से गुलदार के पिंजरे में फंसने का इंतजार किया जा रहा था। मंगलवार रात आखिरकार गुलदार पिंजरे में कैद हो गया।

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