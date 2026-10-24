{"_id":"6adcf75f45b49241a109878d","slug":"video-ultra-marathon-begins-at-adi-kailash-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: आदि कैलाश में अल्ट्रा मैराथन का आगाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चीन-नेपाल की सीमा पर स्थित व्यास घाटी के आदि कैलाश क्षेत्र में ऐतिहासिक अल्ट्रा मैराथन का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह साढ़े पांच बजे हुई। माइनस पांच से सात डिग्री तापमान में कड़ाके की ठंड के बावजूद धावकों में मैराथन के लिए खासा उत्साह नजर आया। सुबह साढ़े छह बजे के करीब सीडीओ डॉ.दीपक सैनी और आईटीबीपी के अधिकारियों ने ज्योलिंगकांग से हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू कराई गई। धावकों ने भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए दौड़ लगाई।

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