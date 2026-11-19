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जनगणना 2027 के तहत नागरिक अब घर बैठे स्वयं और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्व-गणना की प्रक्रिया 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त एवं जांच जनगणना अधिकारी गायत्री बिष्ट ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर मोबाइल नंबर से लॉग-इन कर परिवार का विवरण भर सकते हैं। जानकारी सबमिट करने के बाद मिलने वाली यूनिक SE ID सुरक्षित रखनी होगी। एक दिसंबर से घर पहुंचने वाले जनगणना कर्मियों को यह आईडी दिखानी होगी। उन्होंने नागरिकों से समय पर स्व-गणना पूरी करने की अपील की।

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