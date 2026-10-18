{"_id":"6ad4ca8573723d713b04998f","slug":"video-srinagar-police-conduct-flag-march-in-view-of-the-festive-season-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर: त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशहरा, धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर रविवार को श्रीनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का संदेश दिया। करीब 80 पुलिसकर्मियों ने शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर भ्रमण किया।फ्लैग मार्च कोतवाली से शुरू होकर गोला बाजार, गणेश बाजार, पीपलचौरी और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए सब्जी मंडी पहुंचा। इसके बाद गोला बाजार होते हुए कोतवाली में मार्च का समापन हुआ।

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