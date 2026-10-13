श्रीनगर: रामलीला के तीसरे दिन सीता विवाह मंचन, निकाली गई भव्य राम बरात

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आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला के तीसरे दिन मंगलवार को सीता विवाह लीला के मौके पर भगवान श्रीराम की भव्य बरात निकाली गई। कमलेश्वर महादेव मंदिर परिसर से शुरू हुई बरात नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस बार घोड़े पर सवार भगवान श्रीराम की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बरात में शामिल बैंड की धुनों और जमकर हुई आतिशबाजी ने माहौल को उत्सवमय बना दिया।राम बरात के नगर भ्रमण के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। भगवान श्रीराम की झांकी के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। बैंड की आकर्षक प्रस्तुतियों के बीच पूरा नगर राममय नजर आया। झांकी की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हिमांशु अग्रवाल की देखरेख में निभाई गई।

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