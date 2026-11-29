{"_id":"6b0bc420e9a0a3248407cd2f","slug":"video-road-widening-on-the-pauri-srinagar-highway-causing-difficulties-for-commuters-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"पौड़ी-श्रीनगर हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण से राहगीरों को हो रही मुश्किल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पौड़ी-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एनएच की ओर से कराए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पौड़ी मार्ग में भिताई बैंड, खंडाह और गंगा दर्शन तक कई स्थानों पर सड़क पर फैले मलबे से धूल उड़ रही है, जबकि कई जगह कीचड़ जमा होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के दौरान जाम की स्थिति भी बन रही है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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