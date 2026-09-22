नैनीताल: नंदा देवी महोत्सव में देवी पूजन, महाभंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

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नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव के तहत सोमवार को विधिवत देवी पूजन हुआ। महोत्सव के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की आवक बनी रही। दोपहर में एक बजे से डीएसए मैदान में महाभंडारा किया गया। यहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा व्यवस्था में दीपक साह, संजय गुप्ता, भगवान, तेज सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह, इंदर नेगी, मोहन सिंह बिष्ट, राजेश साह, अतुल साह, विक्रम साह, राधा पतराड़ी, डोलमा गुरुरानी, भय्यू सती आदि जुटे हुए हैं। इधर महोत्सव के तहत यहां लगी दुकानों में लोगों की भीड़ रही। स्थानीय समेत ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। दिन में हुई बारिश से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मौसम सामान्य हो गया।

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