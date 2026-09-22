नैनीताल: सीएम धामी ने मां नंदा देवी के किए दर्शन, पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

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पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने मां नंदा देवी से प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में नंदा देवी महोत्सव का विशेष महत्व है। यह महोत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड के विकास के साथ ही पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने महोत्सव में शामिल श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को मां नंदा देवी महोत्सव की शुभकामनाएं भी दीं।

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मां नंदा देवी महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर में पहुंचकर मां नंदा देवी के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया।