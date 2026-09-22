साइबर फ्रॉड: पहला घंटा डिजिटल जांच का गोल्डन टाइम, 1930 पर की गई कॉल तय कर सकती है रकम की अगली मंजिल

साइबर ठगी में नुकसान सिर्फ खाते से निकलने वाली रकम का नहीं होता। असली नुकसान उस समय शुरू होता है, जब पीड़ित ठगी का पता चलने के बाद भी कुछ देर तक यह तय नहीं कर पाता कि अब क्या किया जाए। यही देरी ठगों को रकम आगे बढ़ाने और डिजिटल निशान धुंधले करने का मौका दे देती है, इसलिए ठगी के बाद का पहला घंटा जांच के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लिहाजा ठगी का पता चलते ही सबसे पहले 1930 पर कॉल करनी चाहिए। शिकायत जितनी जल्दी दर्ज होगी, उतनी जल्दी संबंधित तंत्र तक लेनदेन की सूचना पहुंचाने और रकम को आगे जाने से रोकने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए पहला घंटा सिर्फ रकम बचाने का समय नहीं बल्कि उस डिजिटल रास्ते को सुरक्षित रखने का समय भी है, जिस पर चलते हुए जांच ठगों तक पहुंच सकती है।

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