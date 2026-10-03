{"_id":"6ac0db940ca87900da02369c","slug":"video-haridwaremployees-at-gurukul-kangri-university-have-been-on-strike-for-13-days-demanding-a-pay-hike-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का 13 दिन से धरना जारी, वेतन बढ़ाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ाने की मांग शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। वहीं, कर्मचारियों के मुताबिक अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वार्ता के लिए कोई पहल नहीं की गई है। धरना जारी रहने से कर्मचारियों में नाराजगी बनी हुई है।

... और पढ़ें